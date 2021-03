Stand: 06.03.2021 16:03 Uhr Delmenhorst: 19-Jähriger kollabiert in Polizeigewahrsam

Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend in einer Gewahrsamszelle der Polizei Delmenhorst zusammengebrochen. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge war der Mann zuvor im Wohnquartier Wollepark festgenommen worden. Dort soll er mit einer weiteren Person Drogen konsumiert haben. Der 19-Jährige versuchte vor den Zivilbeamten zu flüchten, konnte aber nach einem Handgemenge gestellt werden. Da die Polizei während der Festnahme Pfefferspray einsetzte, sei routinemäßig ein Rettungswagen gerufen worden, sagte der Sprecher. Der junge Mann habe sich aber nicht behandeln lassen. In der Gewahrsamszelle der Polizei sei er kurz darauf zusammengebrochen und in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht worden. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland die Ermittlungen übernommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.03.2021 | 15:00 Uhr