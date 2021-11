Das wird teuer: Frau fährt dreimal in gleiche Messstelle Stand: 18.11.2021 15:30 Uhr Vor drei Wochen ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Bei Verstößen, unter anderem zu hoher Geschwindigkeit, drohen deutlich empfindlichere Strafen als bisher.

Das bekommt aktuell eine 28 Jahre alte Frau zu spüren. Sie war mit ihrem Pkw in Rastede (Landkreis Ammerland) dreimal innerhalb kürzester Zeit in eine Radarkontrolle gefahren. Der Verkehrssünderin droht nun ein Bußgeld von 255 Euro. Außerdem ziehen die Verstöße einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg, der sogenannten Verkehrssünderkartei, nach sich.

Höchstwert: 21 Stundenkilometer zu viel

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Dreifach-Vorfall am vergangenen Dienstag. Demnach hatten Beamte die 28-Jährige mit 68 Stundenkilometern in einer Tempo-50-Zone gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte es sich heraus, dass sie keinen Führerschein mit sich führte. Die Polizisten erlaubten ihr, das Dokument zu Hause zu holen und dann vorzuzeigen. Und so fuhr sie ein zweites Mal mit 68 Stundenkilometern in die Messstelle. Auf dem Rückweg toppte die Frau die vorherigen Verstöße um drei Stundenkilometer.

