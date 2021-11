Stand: 07.11.2021 15:46 Uhr DGzRS rettet zwei Wassersportler aus Nordsee

Am Sonntag hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zwei Menschen aus der Nordsee gerettet. Sie waren offenbar vor Wangerland in eine Notlage geraten. Demnach hatte ein aufmerksamer Kitesurfer vom Strand in Schilling aus einen Mann entdeckt, der offenbar seinen Kite-Schirm verloren hatte und nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer kam. Ein weiterer ihm zu Hilfe geeilter Wassersportler war nun ebenfalls in eine lebensbedrohliche Lage geraten. Die alarmierten Seenotretter der Station Horumersiel retteten die beiden. Aufgrund der Windlage wären die Männer "niemals mehr allein an Land gekommen“, berichtet Vormann Günter Ihnken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.11.2021 | 06:30 Uhr