Stand: 28.01.2022 14:00 Uhr Cuxhavener planen Niedersachsens längste Menschenkette

In Cuxhaven will am Sonnabend ein großes Bündnis Niedersachsens längste Menschenkette bilden, um für Respekt und Menschenwürde zu demonstrieren. An der Kundgebung beteiligen sich mehr als 70 Organisationen, Vereine, Parteien, Verbände, Firmen und über 300 Einzelpersonen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. "Gemeinsam und stets mit Abstand und Maske gehen diese und gerne auch weitere Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven für Verantwortung, Solidarität, Respekt, Mut und Toleranz friedlich auf die Straßen", hieß es. Geplant seien Redebeiträge unter anderem von Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) und vom evangelischen Innenstadt-Pastor Marcus Christ. Die Aktion soll um 12 Uhr beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2022 | 14:00 Uhr