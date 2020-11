Stand: 09.11.2020 11:30 Uhr Cuxhaven: Sechs Mitarbeiter der Heliosklinik Corona-positiv

In der Heliosklinik in Cuxhaven sind sechs von 400 Mitarbeitenden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Betroffenen würden vom Gesundheitsamt betreut und hätten sich in Quarantäne begeben, teilte die Klinik mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Betrieb laufe bisher auf allen Stationen weiter. Am Mittwoch solle die gesamte Belegschaft vorsorglich erneut auf Covid-19 getestet werden, sagte eine Sprecherin.

