Stand: 26.01.2022 07:59 Uhr Cuxhaven: Mofafahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Einmündung zur B73 in Cuxhaven-Altenbruch ist am Mittwochmorgen der Fahrer eines Kleinkraftrads schwer verletzt worden. Beteiligt war auch ein Auto. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die B73 ist an der Unfallstelle voll gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

