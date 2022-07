Stand: 11.07.2022 09:12 Uhr Cuxhaven: Deich soll Innenstadt und Hafen verbinden

Als eines von insgesamt 18 bundesweit ausgewählten Bauprojekten erhält die Stadt Cuxhaven eine Förderung in Millionenhöhe, um einen Teil ihrer Innenstadt neu zu gestalten. 4,88 Millionen Euro erhält die Stadt aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus, teilte das Bauministerium in Berlin mit. In dem Vorhaben mit dem Titel "Deichband" will Cuxhaven seine Deiche von der Innenstadt bis zum Hafen und am Strand verbinden, sagte Stadtsprecher Marcel Kolbenstetter. Im Fokus stehe dabei die Deichstraße, eine historische Flaniermeile der Stadt, die die Innenstadt mit dem Hafen verbindet. 500.000 Euro will die Stadt selbst beisteuern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.07.2022 | 08:30 Uhr