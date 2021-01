Stand: 07.01.2021 09:46 Uhr Coronatests für Schüler und Beschäftigte an Bremer Schulen

Von Donnerstag an können sich alle Schüler und Beschäftigte von Bremer Schulen auf das Coronavirus testen lassen. Nach Angaben der Stadt sind die Tests freiwillig und kostenlos. Damit wolle man erreichen, dass keine große Zahl an Infizierten aus den Ferien an die Schulen zurückkehrt. Außerdem könne so das Infektionsgeschehen in den Schulen besser eingeschätzt werden. Anders als in Niedersachsen bleiben die Bremer Schulen geöffnet, die Präsenzpflicht wurde aber bis Ende Januar aufgehoben. In Bremen gibt rund 73.000 Schüler und etwa 11.200 Beschäftigte an Schulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.01.2021 | 09:30 Uhr