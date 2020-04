Stand: 20.04.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona sorgt für Kurzarbeit bei Premium Aerotec

Nach den drastischen Einschnitten bei der Papenburger Meyer Werft geht demnächst auch die Belegschaften des Airbus-Zulieferers Premium Aerotec wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind an den Standorten Nordenham und Varel insgesamt rund 5.000 Mitarbeiter betroffen. Sie wurden am Montagmorgen vom Betriebsrat über die Entscheidung informiert.

Archiv-Video 03:07 Hallo Niedersachsen Stellenabbau bei Premium Aerotec Hallo Niedersachsen 1.500 Stellen sollen beim Flugzeugbauer Premium Aerotec gestrichen werden. Betroffen sind im Norden die Standorte Varel und Nordenham. Rund 500 Millionen Euro sollen eingespart werden. Video (03:07 min)

Produktion von A320 gedrosselt

Nachdem Airbus die Produktion massiv gedrosselt hat, sind die Werke nur noch zu zwei Dritteln ausgelastet. Selbst der Verkaufsschlager, das Kurz- und Mittelstreckenflugzeug A320, schwächelt angesichts der Krise. Die Produktion wird von 60 auf 40 Maschinen pro Monat reduziert.

Kurzarbeitergeld soll aufgestockt werden

Premium Aerotec will das Kurzarbeitergeld auf rund 85 Prozent aufstocken. Der konkrete Beginn, die Dauer und das Ende der Kurzarbeit an den jeweiligen Standorten sollen kurzfristig vereinbart werden. Nicht ausgeschlossen ist, das die Produktion in einzelnen Bereichen komplett eingestellt werden muss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.04.2020 | 10:00 Uhr