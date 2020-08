Stand: 17.08.2020 20:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Vorgabe missachtet: Sportteam in Quarantäne

Ein Verstoß gegen die Corona-Vorgaben für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hat dazu geführt, dass im Landkreis Oldenburg eine ganze Sportmannschaft für 14 Tage in Quarantäne muss. Das gab der Landkreis Oldenburg am Montag bekannt. Auslöser ist demnach das Fehlverhalten eines jungen Mannes: Dieser war den Angaben zufolge Anfang August aus einem Risikogebiet zurückgekehrt. Anstatt in der vorgeschriebenen zweiwöchigen Quarantäne zu bleiben, ging er bereits nach sieben Tagen zum Training seiner Mannschaft, so der Landkreis. Er und sein Bruder sind inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob er andere möglicherweise angesteckt hat, ist noch nicht geklärt.

Landrat: Verantwortungsloses Handeln

Landrat Carsten Harings (parteilos) kündigte Konsequenzen an. Ihm fehle jegliches Verständnis für das Verhalten des Mannes. "Eine Verbreitung des Virus wird durch solch ein dummes und verantwortungsloses Handeln mindestens fahrlässig unterstützt", so Harings. Details über die Sportart und den genauen Ort machte der Landkreis nicht.

