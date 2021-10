Corona-Impfzentrum Friesland: Hat DRK zu viel kassiert? Stand: 01.10.2021 14:45 Uhr Erneut gerät das Impfzentrum Friesland in die Schlagzeilen. Laut eines Medienberichtes sollen dort deutlich zu hohe Gehälter abgerechnet worden sein.

Der Kreisverband Jeverland des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) soll mehr als 50.000 Euro im Monat an Lohnkosten eingenommen haben, die nicht an die Mitarbeitenden ausgezahlt wurden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der Kreisverband habe mit dem Landkreis einen Stundenlohn vereinbart, der bis zu dreimal so hoch war wie die tatsächlich an die Mitarbeiter in Schortens ausgezahlten Gehälter.

6.566 Euro abgerechnet - 1.502 Euro ausgezahlt

Eine Verwaltungsangestellte verdiente im Juli laut des Berichts offiziell 2.152 Euro brutto, wovon ihr nach Abzug von Steuern und Abgaben 1.502 Euro blieben. Dem Landkreis habe das Rote Kreuz für sie allerdings 6.566 Euro in Rechnung gestellt. Laut dem Vertrag habe das DRK für "impffähiges" Personal wie examinierte Krankenschwestern und Arzthelfer sogar 8.294 Euro im Monat abrechnen können.

Noch keine Reaktion vom DRK

Landrat Sven Ambrosy (SPD) sagte dem "Spiegel", er hätte sich gewünscht, "dass mehr bei den Leuten vom Impfzentrum ankommt". Ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover teilte mit: "Aus unserer Sicht sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die gegenüber dem Landkreis geltend gemachten Stundensätze im Grundsatz auch der Entlohnung der Beschäftigten entsprechen." Das Rote Kreuz habe auf eine Anfrage des "Spiegel" nicht reagiert.

Kochsalz statt Impfstoff

Das Corona-Impfzentrum Friesland in Schortens-Roffhausen war bereits mehrfach in die Schlagzeilen gelangt: Zuerst nachdem eine Krankenschwester zugegeben hatte, in mindestens sechs Fällen Impfstoff gegen eine Kochsalzlösung ausgetauscht zu haben. Als Grund hatte die Frau angegeben, dass ihr eine Ampulle mit dem Vakzin zerbrochen sei. Aus Furcht vor einer Entlassung habe sie dann die Spritzen mit Kochsalz aufgefüllt. Sicherheitshalber wurden etwa 10.000 Menschen aufgefordert, sich nachimpfen zu lassen.

Razzia im August

Das nächste Kapitel dann im August: Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten Geschäftsräume und das Impfzentrum. Fünf Mitarbeitende sollen zwischen Februar und Juli mehr Arbeitsstunden von im Impfzentrum Schortens eingesetztem Personal abgerechnet haben als tatsächlich geleistet wurden.

