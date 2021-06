Stand: 13.06.2021 12:07 Uhr Corona: Delmenhorst bleibt bei Inzidenz Schlusslicht

Die Stadt Delmenhorst hat weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen. Am Sonntag stieg der Wert nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von rund 37 auf 40. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte liegen mittlerweile unter dem Grenzwert von 35. Am besten ist die Lage im Landkreis Wesermarsch mit einer Inzidenz von Null. Im landesweiten Durchschnitt ist der Wert unter 10 gesunken. Laut RKI wurden binnen einer Woche 9,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert.

Weitere Informationen Sieben-Tage-Inzidenz: Der aktuelle Wert in Ihrem Landkreis Vielerorts in Niedersachsen gehen die Corona-Fälle zurück, die Inzidenzen sinken und Beschränkungen fallen. Ein Überblick. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.06.2021 | 12:00 Uhr