Cold Case von 1996: Durchsuchungen in Hamburg und Schweden Stand: 21.02.2025 19:05 Uhr In einem jahrzehntealten Mordfall haben Ermittler am Donnerstag die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden durchsucht. Nenad Gajanovic war im Jahr 1996 im Landkreis Vechta tot aufgefunden worden.

Die Polizei Cloppenburg/Vechta teilte am Freitag mit, dass eine "intensive Medienoffensive (...) und das damit verbundene Hinweisaufkommen zu neuen Ermittlungsansätzen" geführt hätten. Im September vergangenen Jahres hatten die Polizei Cloppenburg/Vechta und die Staatsanwaltschaft Oldenburg im Internet einen Kurzfilm veröffentlicht. Das Video zeige, "wie grausam und heimtückisch die Tat verübt worden sein muss", so die Ermittler hatte nach der Veröffentlichung. Nun hätten neue Spuren und Hinweise zu den Durchsuchungen geführt. Unterstützt wurden die niedersächsischen Ermittler von der Polizei Hamburg, den schwedischen Strafverfolgungsbehörden und Europol. Festnahmen habe es zwar keine gegeben. Die Einsatzkräfte stellten bei den Verdächtigen in Hamburg und Schweden aber Beweismittel sicher, die nun von der Cloppenburger Mordkommission "Gajo96" ausgewertet werden soll, hieß es.

Der Fall "Gajo": Mann mit mehreren Schüssen getötet

Die Leiche von Nenad Gajanovic wurde am 8. August 1996 von Jägern an einer Landstraße in der Nähe des Dümmers neben einem roten VW Golf gefunden. Der damals 35 Jahre alte Mann wurde den Angaben zufolge mit mehreren Schüssen ermordet. Über Gajanovic sei bekannt, dass er selbst in kriminellen Kreisen verkehrte. Unter anderem soll "Gajo", wie er seinem Umfeld genannt wurde, Einbrüche begangen haben.

Mord an Nenad Gajanovic: Hinweisportal und Belohnung

Die Behörden haben weiterhin eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt. Hinweise können telefonisch (04471-1860-200), per E-Mail (coldcase@pi-clp.polizei.niedersachsen.de) und über ein eigenes Hinweisportal gegeben werden. Zeugen können sich darüber auch anonym melden, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.02.2025 | 13:30 Uhr