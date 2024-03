Stand: 15.03.2024 16:06 Uhr Cold Case: Wer weiß etwas zum Tod von Otto Bruns?

Die Polizei in Braunschweig sucht Zeugen in einem Cold Case, der seit mehr als 26 Jahren nicht aufgeklärt wurde. Es geht um den Tod des 82-jährigen Otto Bruns: Wie die Polizei mitteilte, war er im August 1997 gefesselt und geknebelt in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Er wurde offenbar beraubt und ist laut Polizei an der Knebelung gestorben. Vermutlich gelangten die Täter an eine größere Geldsumme. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei nun auf neue Hinweise aus der Öffentlichkeit. Bereits seit 2021 wird laut Polizei wieder in dem Fall ermittelt. Damals fanden die Beamten DNA-Spuren an Knebel und Fesseln. Die Spuren führten zu einem Tatverdächtigen und einer weiteren Person. Beide sind allerdings bereits tot. Otto Bruns sei wegen seiner Spendierfreudigkeit und seines fehlenden linken Auges im Braunschweiger Siegfriedviertel bekannt gewesen, heißt es. Die Ermittler vermuten, dass die möglichen Täter in der Nähe des Opfers wohnten.

