Erste Hinweise zu "Cold Case" bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" Stand: 07.11.2024 12:08 Uhr Vor 30 Jahren wurde das Skelett einer unbekannten Frau auf dem Bundeswehrgelände Bothfelder Heide in Hannover entdeckt. Der Fall war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Die Polizei erhielt anschließend erste Hinweise zu dem "Cold Case". Auf NDR Nachfrage teilt die Polizei am Donnerstagvormittag mit, dass im Nachgang der TV-Sendung Anrufe im "niedrigen zweistelligen Bereich" eingegangen seien. Denen werde nachgegangen. Zudem gebe es laufend weitere Hinweise. Parallel zu der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ist der Fall Teil der internationalen Fahndungskampagne "Identify Me" von Interpol zur Identifizierung weiblicher Opfer von Tötungsdelikten. Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover bitten Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können oder im relevanten Zeitraum etwas auf dem Truppenübungsplatz Bothfelder Heide beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Studentinnen finden gefesselten Leichnam

Am 20. August 1994 hatten zwei Geologie-Studentinnen das Skelett der Frau auf dem Bundeswehrgelände entdeckt. Die Ermittler waren damals aufgrund der Umstände von einem Tötungsdelikt ausgegangen. So hatte die Leiche in einem gut einen Meter tiefen Loch gelegen und war an den Händen mit Handschellen gefesselt, wie die Polizei mitteilte. Kriminaltechnische Untersuchungen haben ergeben, dass die Leiche mindestens zwei Jahre lang in der Erde gelegen hatte. Die Ermittler glauben demnach, dass die Frau zwischen 1989 und 1992 getötet worden ist.

Frau trug auffällige Kleidung

Die Untersuchungen der Polizei haben ergeben, dass die Getötete vermutlich im Zeitraum von 1934 bis 1957 geboren wurde. Sie war demnach zwischen 30 und 55 Jahre alt. Die Frau hatte rotbraunes Haar und eine zierliche Figur. Auffällig waren laut Polizei ihre Zähne: Viele waren verfault und abgebröckelt, sodass sie Verblendkronen im Bereich der Schneidezähne trug. Zum Zeitpunkt ihres Todes trug die Unbekannte ein buntes T-Shirt mit der Aufschrift "Little Italy - New York City", ein dunkelblauen Herren-Pullover der Marke Adidas sowie eine vergoldete Panzerkette und weiße Tennissocken.

