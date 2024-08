Cold Case Ulla Lilienthal: 20 Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Stand: 23.08.2024 12:55 Uhr

Fast 40 Jahre ist es her, dass die 15-jährige Ulla Lilienthal in der Region Hannover tot aufgefunden wurde. Der Fall war Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". Zum Cold Case gibt es nun neue Hinweise.