Stand: 12.03.2024 07:32 Uhr Cold Case Gitta Schnieder: Führen gefundene Messer zum Täter?

Im bislang ungeklärten Mordfall Gitta Schnieder vor 35 Jahren untersucht die Polizei mehrere Messer, die sie in einem Waldgebiet zwischen Sprötze und Holm-Seppensen (Landkreis Harburg) gefunden hat. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Lüneburg. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Der Wald war bereits im Februar 2023 abgesucht worden. Seitdem untersuchen Experten insgesamt 150 gefundene Gegenstände. Vor einem Jahr hatten sich die Ermittler außerdem in der ZDF Sendung "Aktenzeichen XY … Ungelöst" an die Bevölkerung gewandt. 65 Hinweise seien seitdem eingegangen, denen die Polizei weiterhin nachgehe, so die Sprecherin. Ein bislang unbekannter Täter hatte die 45-jährige Gitta Schnieder im April 1989 erstochen.

