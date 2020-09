Stand: 19.09.2020 15:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Coastal Cleanup Day: Großes Aufräumen an der Küste

Dutzende Menschen haben an diesem Sonnabend die Strände und Deiche an Niedersachsens Nordseeküste von herumliegendem Müll befreit. Allein in Wilhelmshaven füllten die Freiwilligen innerhalb von drei Stunden 20 große Müllsäcke. "Wir haben sogar ein ganzes Schlauchboot und ein Bügelbrett gefunden", sagte Rainer Büscher vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Anlass für die Müllsammelaktion war der International Coastal Cleanup Day, zu dem die US-Umweltorganisation Ocean Conservancy seit mehr als 30 Jahren immer wieder aufruft.

Findet ein Umdenken in den Köpfen statt?

Gute Nachrichten gab es aus der Gemeinde Wangerland. "Es war diesmal deutlich weniger Müll. Wir machen das ja schon seit sechs Jahren", sagte Annette Janssen. Sie hofft, dass die Menschen langsam umdenken und ihren Müll nicht einfach am Strand liegen lassen. Denn an den Folgen der Plastikverschmutzung sterben jedes Jahr unzählige Meerestiere. Weil der Müll oftmals auch über Flüsse in die Meere gespült wird, sammelten auch in Bremen rund 90 Freiwillige den herumliegenden Müll auf. Isabelle Maus vom BUND schätzt, dass allein wieder mehr als 20.000 Kippenstummel bei der Aktion zusammenkommen - wie bei einer Sammlung vor zwei Jahren. Weitere Müllsammelaktionen gab es unter anderem auf der Insel Norderney und in Wittmund.

Überall Müll an Nord- und Ostsee

Bis 2020 sollte laut der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie von 2008 eigentlich ein "guter Umweltzustand" in den Meeren erreicht werden. Hinsichtlich des Aspekts "Müll im Meer" bedeute dies, dass "die Eigenschaften und Mengen der Abfälle im Meer […] keine schädlichen Auswirkungen auf die Küsten- und Meeresumwelt" haben. Die Bundesregierung räumte auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag jedoch ein, dass dieses Ziel in Nord- und Ostsee verfehlt wurde. Die Antwort auf die Kleine Anfrage der Grünen liegt dem NDR vor. Darin heißt es unter anderem weiter, dass im vergangenen Jahr an der Nordsee durchschnittlich 550 Müllteile pro Strandabschnitt gefunden wurden. Laut Bundesregierung ist der Müll an der Küste und auf dem Meeresboden von Nord- und Ostsee überall verbreitet. "Abnehmende Trends in der Müllbelastung der Strände (...) sind im Beobachtungszeitraum 2009 bis 2014 nicht festzustellen", heißt es.

Plastikgeschirr soll ab Juli 2021 verboten sein

Etwa 75 Prozent des Mülls in den Meeren sind nach Angaben der Bundesregierung Kunststoffe. Am Donnerstag hat der Bundestag beschlossen, EU-Vorgaben im Kampf gegen Plastikmüll umzusetzen. So sollen ab dem 3. Juli 2021 Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es schon jetzt gute Alternativen gibt, nicht mehr verkauft werden dürfen. Dazu zählen beispielsweise Plastikteller und -besteck sowie Becher und Behälter für Essen aus Styropor. Der Bundesrat muss dem Verbot noch zustimmen.

