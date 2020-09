Stand: 17.09.2020 19:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Cloppenburg: Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 46,9

Im Landkreis Cloppenburg ist Zahl der Corona-infizierten Menschen in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Am Donnerstagnachmittag vermeldete der Landkreis 117 aktuell Infizierte. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Pandemie im Landkreis. Damit nähert sich die Region dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einem Zeitraum von sieben Tagen. Im Landkreis Cloppenburg lag der Wert am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 46,9. Landesweit ist der Kreis damit bei der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz deutlich an der Spitze - gefolgt vom Landkreis Wesermarsch (23,7) sowie der Region Hannover und dem Landkreis Peine (jeweils 22,3).

VIDEO: Corona-Zahlen im Kreis Cloppenburg stark angestiegen (2 Min)

Beherbergungsverbot droht

Sollten im Landkreis Cloppenburg weitere neue Corona-Fälle gemeldet werden, könnte die Region ab Freitag laut der zuvor von Bund und Ländern definierten Regelung als Risikogebiet gelten. Das hieße: In neun Bundesländern würde ein Beherbergungsverbot für Menschen aus dem Landkreis Cloppenburg gelten. Es sei denn, sie können einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Landkreis verschärft Allgemeinverfügung

Der Landkreis Cloppenburg plant im Fall eines Überschreitens des 50er-Grenzwertes keinen Shutdown. Es werde weiterhin auf punktuelle Einschränkungen gesetzt, sagte Kreissprecher Frank Beumke. Der Landkreis hat dafür eine Allgemeinverfügung vom Dienstag verschärft: Bis Monatsende sind die Schwimmbäder geschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auch Sportunterricht an den Schulen findet nicht mehr statt. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Maskenpflicht in Schulbussen will der Landkreis zudem seine Kontrollen verstärken. Schülern, die bewusst fahrlässig die Maskenpflicht verletzen, drohen demnach Bußgelder statt Ermahnungen.

Hotspot Löningen

Im Landkreis Cloppenburg besonders betroffen ist die Stadt Löningen. Dort haben sich zehn Spieler und ein Trainer des Fußballvereins SV Evenkamp infiziert. Darüber hinaus gibt es Corona-Fälle an zwei Schulen und in einem Handwerksbetrieb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.09.2020 | 17:00 Uhr