Cloppenburg: Landwirte demonstrieren weiter vor Lidl-Lager Stand: 30.11.2020 15:00 Uhr In Cloppenburg blockieren seit Sonntagabend Landwirte mit ihren Traktoren ein Zentrallager des Discounters Lidl. Sie protestieren unter anderem gegen Niedrigpreise.

Nach Angaben der Polizei Cloppenburg waren am Montagmittag immer noch rund 100 Landwirte mit ihren Traktoren vor Ort. Einer ihrer Sprecher sagte, die Aktion solle auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Die Bauern verlangen ein Gespräch mit dem Lidl-Management, weil sie der Ansicht sind, für ihre Produkte einen zu geringen Anteil der Verkaufspreise zu bekommen.

Landwirte umfahren Polizei-Absperrungen

Zeitweise beteiligten sich rund 500 Landwirte an der spontanen Demonstration. Sie hatten sich am Sonntagabend zunächst an der Bundesstraße 72 getroffen. Als Polizisten sie stoppen wollten, umfuhren sie die Absperrungen und stellten sich in die Ein- und Ausfahrt des Zentrallagers.

Weitere Demonstrationen in Emstek, Westerkappeln und Sulingen

Weitere Landwirte versammelten sich vor einem Betrieb im Emstek (Landkreis Cloppenburg) und vor einem Lidl-Lager in Westerkappeln (Nordrhein-Westfalen) bei Osnabrück. Am Montagmittag demonstrierte außerdem das Landvolk Mittelweser in Sulingen mit 150 Schleppern gegen den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die Landwirte werfen dem NLWKN vor, dass dessen Nitrat-Messstellen zu ungerechten Dünge-Verboten für die Landwirte führten.

Landwirte sehen ihre Existenz bedroht

Der Protest der Bauern richtet sich gegen die Preisgestaltung der großen Supermarktketten. Die Landwirtschaft in Deutschland werde gerade gegen die Wand gefahren, sagte ein Sprecher. Bereits am Freitag hatten Landwirte ein Zentrallager von Edeka im Landkreis Ammerland blockiert. Anlass waren Billigangebote bei Milchprodukten. Die Landwirte fordern schon seit Längerem mehr Geld für Milch und Fleisch.

