Cloppenburg: Landwirte blockieren weiter Lidl-Zentrallager Stand: 01.12.2020 09:15 Uhr Landwirte haben in verschiedenen Orten Niedersachsens ihren Protest vor zentralen Lagern des Discounters Lidl fortgesetzt. Ihr Ärger richtet sich gegen die Niedrigpreispolitik der Marktführer.

Auch die Nacht hindurch blockierten sie die Zufahrten zu Lidl-Lagern mit ihren großen Traktoren. Die Polizei schätzt, dass derzeit noch 100 Landwirte mit ihren Traktoren in Cloppenburg stehen sowie weiter 50 bei einem Zulieferer in Emstek (Landkreis Cloppenburg). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Weitere 100 Landwirte haben bis zum Morgen ein Zentrallager im Landkreis Harburg blockiert, sodass dort nichts angeliefert werden konnte. In Bremervörde stellten Unbekannte vor sieben Supermärkten Silageballen ab. Ein Protest in Schwanewede (Landkreis Osterholz) wurde unterdessen beendet.

Lidl signalisiert Gesprächsbereitschaft

Der Zorn der Landwirte richtet sich gegen die ihrer Ansicht nach viel zu niedrigen Preise für Lebensmittel. Das Geld, das Landwirte für Milch, Fleisch oder andere Erzeugnisse erhielten, reiche zum Wirtschaften auf den Höfen nicht mehr aus, heißt es. Bereits am Freitag hatten Landwirte ein Zentrallager von Edeka im Landkreis Ammerland blockiert. Anlass waren Billigangebote bei Milchprodukten. Die Landwirte fordern schon seit Längerem mehr Geld für Milch und Fleisch. Der Discounter Lidl hat unterdessen Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Unfall: 17-jährige Fahrerin unter Trecker eingeklemmt

Am Rande der Proteste in Emstek hat sich in der Nacht zu Dienstag ein tragischer Unfall ereignet. Eine 17-jährige Treckerfahrerin kam in einer Kurve von der Straße ab und wurde unter dem umgestürzten Trecker eingeklemmt. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

