Drogenprozess: Urteile für neun Angeklagte erwartet Stand: 29.04.2025 09:24 Uhr Nach eineinhalb Jahren wird am Landgericht Bremen ein Urteil gegen neun mutmaßliche Drogenschmuggler erwartet. Sie sollen 2023 versucht haben, eine halbe Tonne Kokain über Bremerhaven zu schmuggeln.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten zwischen fünf und zehn Jahren Haft. Die Verteidiger haben für zwei der angeklagten Männer Freisprüche beantragt. Bereits seit Oktober 2023 wird vor dem Landgericht Bremen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Beihilfe zum Drogenhandel vor. Acht von ihnen werde zudem die Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last gelegt, hieß es. Wie Radio Bremen berichtet, wurde der Prozess aus Platzgründen in eine frühere Gewerbehalle verlegt. Demnach ist es einer der größten Drogenprozesse der vergangenen Jahre an dem Landgericht. Das Urteil soll am Vormittag fallen.

Eine halbe Tonne Kokain in Sporttaschen versteckt

Die angeklagten Männer sollen sich laut Anklage zusammengeschlossen haben, um die Drogen für unbekannte Hintermänner aus dem Bremerhavener Hafen zu schaffen. Dabei seien sie in unterschiedlichen Funktionen und in unterschiedlichem Maße beteiligt gewesen, so die Anklage. Im April 2023 sollen sie versucht haben, zweimal nachts in den Bremerhavener Hafen zu gelangen. Das Kokain kam den Angaben zufolge in einem Containerschiff aus Panama. Die Drogenpakete waren in Sporttaschen in einem Container versteckt. Die Versuche der Männer, die Drogen an sich zu nehmen, scheiterten laut Anklage jedoch zweimal.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.04.2025 | 08:30 Uhr