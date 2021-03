Stand: 16.03.2021 16:26 Uhr Cloppenburg: Halbe Million Tiere wegen Geflügelpest getötet

Im Landkreis Cloppenburg sind seit November mehr als eine halbe Million Tiere wegen der grassierenden Geflügelpest getötet worden. Am Dienstag meldete der Landkreis zwei neue Ausbrüche mit dem hoch ansteckenden Erreger H5N8 - und zwar in der Gemeinde Bösel und in der Stadt Cloppenburg. In Bösel seien die Bestände mit 18.600 Puten und in Cloppenburg mit 15.900 Puten tierschutzgerecht getötet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der gekeulten Tiere im Landkreis auf 523.700. Betroffen waren bislang 35 Betriebe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Hier ist der Mitschnitt der 15.00-Uhr-Sendung. Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.03.2021 | 07:30 Uhr