Stand: 03.12.2019 15:20 Uhr

Christuskirche in Brake droht einzustürzen

Die evangelische Christuskirche in Brake (Landkreis Wesermarsch) ist wegen akuter Einsturzgefahr ab sofort gesperrt. Nach Angaben der Stadt sind die Balken des Gotteshauses schwer beschädigt. Ob die Kirche mit rund 300 Plätzen gerettet werden kann, sei unklar. Nach derzeitigem Stand könnten weder die Kirche noch das Gemeindehaus oder die benachbarte Kindertagesstätte "Arche Noah" weiter genutzt werden. Die 130 Kinder sollen so schnell wie möglich in einem leer stehenden alten Gymnasium untergebracht werden.

Balken sind im Inneren verrottet

Die 1965 erbaute Kirche wird nach Angaben eines Architekten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg von Balken getragen, die in die Erde hinabreichen. Diese Balken seien im Inneren verrottet. Sie seien feucht geworden und durch Pilzbefall aufgeweicht. Nachdem die Stadt Brake diese Information erhalten hatte, hat sie die Kirche sofort gesperrt. Eine weitere Kirche in Brake, die St. Bartholomäus-Kirche mit der berühmten Arp-Schnitger-Orgel, war Anfang Juli bei einem Feuer beschädigt worden. Dort können voraussichtlich erst in zwei Jahren wieder Gottesdienste gefeiert werden.

