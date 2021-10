Stand: 06.10.2021 18:46 Uhr Chemieunfall in Wilhelmshaven: Mehrere Verletzte in Kliniken

Bei Revisionsarbeiten in einer Chemiefabrik in Wilhelmshaven sind mehrere Menschen mit einem Gefahrstoff in Kontakt gekommen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser, wie die Stadt und das Unternehmen mitteilten. Wie viele Menschen genau am Mittwochvormittag betroffen waren und um was für einen Gefahrstoff es sich handelte, blieb zunächst unbekannt. Auch wie es zu dem Vorfall kam, war nicht klar. Für die umliegende Bevölkerung bestand dem Unternehmen zufolge keine Gefahr. Neben der Werksfeuerwehr rückte auch die Feuerwehr der Stadt Wilhelmshaven mit 35 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen aus.

