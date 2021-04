Cadenberge: Mann starb nach Festnahme an Herzleiden

Stand: 23.04.2021 15:42 Uhr

Der nach einer Polizei-Festnahme am Donnerstagmorgen an der Bahnstrecke Stade-Cuxhaven in Cadenberge verstorbene Mann litt an einer Herzerkrankung. Das ist das Ergebnis einer Obduktion der Leiche.