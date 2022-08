Stand: 20.09.2013 17:48 Uhr Bundesweit größtes Jugendhospiz eröffnet

In Syke im Landkreis Diepholz ist am Freitag das erste Jugendhospiz in Niedersachsen eingeweiht worden. Ab Oktober werden hier acht unheilbar kranke Jugendliche im Alter zwischen 14 und 24 leben. Neben den acht Pflegezimmern gibt es sechs weitere Räume für die Familien der Jugendlichen. Das Hospiz soll intensive Pflege, aber auch Ablenkung von der Krankheit durch Ausflüge oder andere Angebote bieten. In der neuen Einrichtung gibt es für die Jugendlichen sogar eine Disco, in der Partys organisiert werden sollen. Es ist das größte Jugendhospiz bundesweit.

VIDEO: Erstes Jugendhospiz in Syke eröffnet (2 Min)

Die Lebenserwartung schwer kranker Kinder steigt

Das neu errichtete Haus liegt auf dem Gelände des Kinderhospizes Löwenherz, das vor zehn Jahren eröffnet wurde. Was bislang fehlte war ein entsprechendes Angebot für Jugendliche. Dank der Fortschritte in der Medizin verlängere sich die Lebenserwartung schwer kranker Kinder, sagt Mitgründerin und Geschäftsführerin Gaby Letzing. Sie hält die räumliche Trennung von Kindern und Jugendlichen für sinnvoll und hat sich deshalb für den Neubau engagiert.

Jährlich werden zwei Millionen Euro Spenden benötigt

Der Bau kostete fast vier Millionen Euro und wurde überwiegend aus Spenden finanziert. Unter anderem waren zwei Oldenburger im Juni für drei Monate mit dem Segelschiff in die Arktis gereist. Für den laufenden Betrieb werden zusätzlich jedes Jahr zwei Millionen Euro Spenden benötigt. Die Krankenkassen zahlen 50 Prozent der Kosten für den Aufenthalt, der Rest wird aus Spenden finanziert. Hinter dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz steht ein Verein mit mittlerweile rund 2.000 Mitgliedern. Bundesweit gibt es elf Kinderhospize. Mit der neuen Einrichtung sind es insgesamt vier für Jugendliche.

