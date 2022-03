Bundeswehr-Milliarden: Profitieren Kommunen in Niedersachsen? Stand: 07.03.2022 11:21 Uhr 100 Milliarden Euro Sonderausgaben sind angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die Bundeswehr vorgesehen. Einige Kommunen in Niedersachsen rechnen damit, wirtschaftlich zu profitieren.

Davon geht etwa Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) aus, falls zusätzliche Wohn- und Funktionsgebäude gebaut werden. Arbeitsplätze würden so gesichert werden, so Feist. Schon vor dem Krieg in der Ukraine seien Investitionen von einer Milliarde Euro in den Stützpunkt eingeplant worden. Über weitere Pläne sei aber noch nicht gesprochen worden. Wilhelmshaven ist der größte Marinestützpunkt in Deutschland.

Heeresstandort Munster erwartet Aufschwung

Auch in Munster (Heidekreis), mit vier Kasernen der wichtigste Standort des Heeres, wird ein Aufschwung erwartet. Bürgermeister Ulf-Marcus Grube (CDU) geht davon aus, dass die Stadt von dem Vorhaben der Bundesregierung "wirtschaftlich und strukturell profitieren" werde. Billige Wohnungen in alten Gebäuden gebe es genug. Munster wolle künftig auch mehr mittel- und hochwertigen Wohnraum anbieten können, so Grube.

CDU-Verteidigungsexperte sieht großen Bedarf

Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte, Bundestagsabgeordneter aus Celle, erwartet, dass ein großer Teil der Milliarden-Investitionen nach Niedersachsen und Bremen gehen wird. "Niedersachsen ist Bundeswehrland", sagte Otte der Nachrichtenagentur dpa. Bedarf gebe es an mehreren Standorten. So müsse die Sanierung des Luftwaffenstützpunkts Wittmund in Ostfriesland schnell zu Ende gebracht werden. Das Marinearsenal in Wilhelmshaven brauche mehr Kapazitäten zur Wartung der Schiffe und mehr Lager für Material und Munition. Der Truppenübungsplatz in Bergen bei Celle, der größte der NATO in Westeuropa, sollte modernisiert werden, fordert Otte.

Auch Rüstungskonzerne in Niedersachsen aktiv

Abseits der Standorte von Heer, Marine und Luftwaffe spielt auch die Rüstungsindustrie in Niedersachsen eine größere Rolle. Die vorherige Bundesregierung hatte in ihrer Legislaturperiode niedersächsischen Unternehmen Rüstungsexporte im Wert von rund 2,9 Milliarden Euro genehmigt. Bundesweit war das im vergangenen August hinter Bayern und Baden-Württemberg der dritthöchste Wert. Unter anderem betreibt der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Standort in Unterlüß (Landkreis Celle). Dort werden Panzerfahrzeuge sowie Artillerie- und Panzermunition hergestellt.

