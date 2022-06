Bunde: Kälber stürzen in Güllekeller - Feuerwehr rettet Tiere

Stand: 07.06.2022 10:13 Uhr

In Bunde (Landkreis Leer) sind am Montag drei Kälber in einen Güllekeller gefallen. Die Feuerwehr Wymeer rettete die drei Tiere rechtzeitig.