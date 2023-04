Stand: 12.04.2023 08:52 Uhr Bürgerstiftung Cloppenburg verleiht Preis für Zivilcourage

Die Bürgerstiftung Cloppenburg hat am Abend vor 200 Gästen zum zweiten Mal den Vikar-Henn-Preis verliehen. Damit werden Menschen oder Institutionen ausgezeichnet, die Zivilcourage beweisen. Einer der aktuellen Preisträger ist Bernd Theilmann. Er war als Ministrant in Neuenkirchen-Vörden von einem katholischen Pfarrer missbraucht worden. Als ein kirchliches Gebäude ausgerechnet nach diesem Pfarrer benannt werden sollte, machte Theilmann seinen Fall öffentlich. Ein zweiter Preis ging an die Ludgeri-Schule in Löningen. Sie engagiere sich vorbildlich gegen Mobbing, befand die Bürgerstiftung. Der Vikar-Henn-Preis ist nach dem katholischen Geistlichen Ernst Henn benannt, der sich den Nazis entgegenstellte und als Märtyrer gilt. Erstmalig wurde er 2019 an Prälat Peter Kossen vergeben, der sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Leiharbeitern in der Fleischindustrie stark gemacht hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2023 | 08:30 Uhr