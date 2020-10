Stand: 02.10.2020 15:16 Uhr Bürger sollen über Grundschul-Umzug entscheiden

In der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich sind am Wochenende die Bürger gefragt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es geht um die Grundschule in Moordorf. Sie soll in ein anderes Schulgebäude umziehen. Weil es nicht mehr genutzt wird, stünde es sonst leer. In die Grundschule soll dann ein Kindergarten untergebracht werden. Für die Gemeinde die beste Lösung. Doch viele Eltern sehen das anders. Sie haben ein Bürgerbegehren angestrengt und wollen die Pläne kippen. Am Sonntag stimmen sie per Bürgerentscheid über die Zukunft der Grundschule ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.10.2020 | 13:30 Uhr