Briefwahl in Lemwerder: Wer folgt auf Regina Neuke? Stand: 22.01.2021 08:00 Uhr Es bleibt noch Zeit bis zum 24. Januar: In der Gemeinde Lemwerder bei Bremen wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die scheidende Bürgermeisterin Regina Neuke (parteilos) gesucht.

Neuke war im Jahr 2013 gewählt worden und hatte im Februar 2020 angekündigt, sich nicht mehr erneut zur Wahl stellen zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Abstimmung ausschließlich per Briefwahl statt. Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt: Brigitta Rosenow (Grüne), Michael Lühmann (Unabhängige Wähler Lemwerder) sowie Christina Winkelmann (parteilos). Das Ergebnis der Wahl finden Sie am 24. Januar abends an dieser Stelle. Eine mögliche Stichwahl ist für den 7. Februar angesetzt.

Brigitta Rosenow, Jahrgang 1967, wohnt seit fast 20 Jahren in Lemwerder. Seit 2011 sitzt sie im Gemeinderat. Als Bürgermeisterin will sie sich unter anderem für folgende Schwerpunkte einsetzen: bezahlbaren Wohnraum, ein kommunales Car- und E-Bike-Sharing, die Sicherung des vielfältigen Kulturangebots nach Corona, einen zügigen Breitbandausbau sowie für klimaeffiziente Baugebiete. Rosenow will sich für heimische Hecken und Blühwiesen stark machen und nach eigenen Angaben die Entsiegelung sowie die Prüfung eines jeden Beschlusses auf die Klimaauswirkungen einführen.

Michael Lühmann, Jahrgang 1970, stammt aus Lemgo und wohnt seit 16 Jahren in Lemwerder. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Unabhängigen Wähler. Lühmann möchte als Bürgermeister die Gemeindeverwaltung als "modernen, bürgernahen und serviceorientierten Dienstleister" aufstellen. Dazu sollen Kita- und Schulangebote in der Kommune weiterentwickelt und die Entfaltungsmöglichkeiten für Jugendliche optimiert werden. Er setzt sich für feste Ansprechpartner für Senioren bei der Verwaltung ein und sieht diese als verlässlichen Partner für die lokalen Unternehmen.

Christina Winkelmann, Jahrgang 1971, ist in Lemwerder aufgewachsen. Sie spricht sich für Investitionen in den Breitbandausbau sowie in Straßen aus. Dazu will sie für ausreichend Krippen- und Kitaplätze sorgen. In Sachen Klimaschutz sollte die Gemeinde ihrer Meinung nach mit gutem Beispiel vorangehen und künftig weniger Papier verbrauchen sowie auf E-Autos umstellen sowie mehr Ladestationen aufstellen. Die Rad- und Gehwege in Lemwerder möchte sie ausbauen lassen. Außerdem will sie sich für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen einsetzen.

