Stand: 18.03.2021 12:15 Uhr Bremerhaven: Verschärfte Corona-Regeln verhängt

In Bremerhaven gelten seit Donnerstag verschärfte Corona-Regeln. Das hat der Magistrat beschlossen. So darf sich privat ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Veranstaltungen werden auf 20 Teilnehmende begrenzt, Sport ist weitgehend nur als Individualsport erlaubt. Auch die Pflicht zum Tragen der Maske wird in der Stadt und im Auto ausgeweitet.

