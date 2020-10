Stand: 16.10.2020 12:51 Uhr Bremerhaven: "Polarstern" für zwei Monate in der Lloyd Werft

Das Forschungsschiff "Polarstern" ist zum 71. Mal zu Gast in der Bremerhavener Lloyd Werft. In den kommenden zwei Monaten soll der Eisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts dort für die nächste Reise vorbereitet werden. Die "Polarstern" war am Montag von der spektakulären "Mosaic"-Expedition in die Heimat zurückgekehrt. Mehr ein Jahr dauerte die Reise in der Arktis, bei der zahlreiche Messdaten über die Entwicklung des Klimas in der Region rund um den Nordpol gesammelt wurden.

Weitere Informationen Expeditionsleiter "Polarstern": Das Eis der Arktis stirbt Nach einem Jahr in der Arktis ist das Forschungsschiff zurück in Bremerhaven. Nun werden Daten ausgewertet. (12.10.2020) mehr

