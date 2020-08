Stand: 05.08.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bremerhaven: Nordsee-Mitarbeiter streiken

Die Beschäftigten der Restaurantkette Nordsee legen heute in Bremerhaven ihre Arbeit nieder. Grund sind ein Tarifstreit und die Frage nach der Zukunft des Standorts. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert einen Sozialtarifvertrag für die 120 Mitarbeiter am Nordsee-Hauptsitz. Sie will die Beschäftigten für den Fall absichern, dass der Konzern seinen Sitz aus Bremerhaven abziehen sollte. Ein Nordsee-Sprecher zeigte sich irritiert über den Warnstreik. Die Standortfrage sei noch nicht entschieden, betonter er.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.08.2020 | 07:30 Uhr