Stand: 22.11.2021 20:42 Uhr Bremerhaven: Neun Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Bei einem Unfall in Bremerhaven sind am Montag neun Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Busfahrer zuvor stark bremsen müssen, wodurch in dem Fahrzeug mehrere Personen stürzten. Sieben von ihnen wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer die Vorfahrt des Linienbusses missachtet, woraufhin Bus und Wagen zusammenstießen.

