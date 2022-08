Stand: 17.08.2022 20:08 Uhr Bremerhaven: Maritime Tage haben begonnen

In Bremerhaven haben am Mittwoch die Maritimen Tage begonnen. Rund 80 Segel-, Motor- und Dampfschiffe haben im Alten und Neuen Hafen festgemacht. Darunter sind viele Großsegler wie das Segelschulschiff "Alexander von Humboldt II", der schwedische Dreimaster "Götheborg" und das spanische Segelschiff "Pascual Flores". Viele Schiffe können besichtigt werden. Zum Programm gehören auch ein Streetfood-Festival und ein Höhenfeuerwerk am Sonnabend. Auf drei Bühnen wird Musik geboten. Top-Acts sind unter anderem Ben Zucker und Sarah Connor, aber auch Jupiter Jones und Laith Al-Deen. Zu den Maritimen Tagen erwarten die Veranstalter bis Sonntag rund 350.000 Menschen.

VIDEO: Maritime Tage in Bremerhaven und die Kultur an Bord (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 17.08.2022 | 19:30 Uhr