Stand: 03.11.2020 15:39 Uhr Brandstiftung in Aurich: 39-jähriger Sohn in U-Haft

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Aurich hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Polizeiangaben steht ein 39 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Aurich im Verdacht, Sonntagnacht das Haus seiner Eltern in Brand gesetzt zu haben. Die Eltern konnten von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden, bevor das Gebäude vollständig abbrannte. Sie wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Zwei weitere Personen aus dem Mehrfamilienhaus, ein 69 Jahre alter Mann und eine 59 Jahre alte Frau hatten sich eigenständig in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt. Der Mann sitzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2020 | 15:30 Uhr