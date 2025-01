Stand: 20.01.2025 13:18 Uhr Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg bei Aktenzeichen XY

Der Brandanschlag auf eine Oldenburger Synagoge im vergangenen Jahr ist am Mittwoch Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF. Anfang April 2024 war vor der Synagoge in der Leo-Trepp-Straße ein Brandsatz gezündet und auf die Eingangstür geworfen worden. Seither ermittelten Staatsanwaltschaft und eine Ermittlergruppe unter Leitung des polizeilichen Staatsschutzes, so ein Polizeisprecher. Obwohl viele Hinweise bei der Polizei eingegangen seien und per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Verdächtigen sei der Fall noch nicht gelöst. Die Polizei hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgeschrieben. Nun erhofft sie sich durch die Fernsehsendung neue Hinweise und Ermittlungsansätze.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg