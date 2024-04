Nach Brandanschlag auf Synagoge: Polizei setzt Belohnung aus Stand: 11.04.2024 11:53 Uhr Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Sie vermutet, dass er auf Handyaufnahmen zu sehen sein könnte. Und hat jetzt eine Belohnung ausgesetzt.

Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen, sollen mit 5.000 Euro belohnt werden, teilte Andreas Sagehorn, Präsident der Oldenburger Polizei, am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der unbekannte Mann am 5. April gegen 13.10 Uhr einen Brandsatz gegen die Tür der Synagoge geworfen. Anschließend soll er geflüchtet sein. Die Polizei vermutet, dass der mutmaßliche Täter auf seiner Flucht von unbeteiligten Personen zufällig fotografiert oder gefilmt worden sein könnte. "Hierbei könnte es sich beispielhaft um Aufnahmen aus Überwachungskameras, Schnappschüssen oder Videos einer Auto-Dashcam handeln", teilte die Polizei mit. Auch vermeintlich irrelevante Aufnahmen könnten hilfreich sein.

Videos 1 Min Oldenburg: Hunderte zeigen Solidarität mit Jüdischer Gemeinde Nach dem Brandanschlag am Freitag auf die Synagoge fand am Sonntag eine Solidaritäts-Kundgebung statt. (07.04.2024) 1 Min

Hinweisportal der Polizei freigeschaltet

Damit die Bevölkerung Aufnahmen direkt online hochladen kann, hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet. Darüber können den Ermittlerinnen und Ermittlern Videos, Fotos und Texte zur Verfügung gestellt werden. Zudem bittet die Polizei auch Personen, die aus ihrem Umfeld von der Tat gehört haben oder sonstige Kenntnisse haben, sich zu melden. Hinweise können auch weiterhin unter der Telefonnummer (0441) 790 - 4115 oder auf sonstigem Wege an die Polizei gerichtet werden. "Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger: Jeder noch so kleine Hinweis zählt, jeder kann der entscheidende sein", so Sagehorn.

Hunderte solidarisieren sich mit jüdischer Gemeinde

Bei dem Anschlag in der vergangenen Woche war niemand verletzt worden. Das Feuer an der Tür der Synagoge konnte schnell gelöscht werden. Die Tat hatte bundesweit für Fassungslosigkeit gesorgt. Hunderte bekundeten unter anderem bei einer Kundgebung Solidarität mit der jüdischen Gemeinde.

