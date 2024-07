Zusammenhang? SA-Parole an Treppe und Brandanschlag auf Synagoge Stand: 12.07.2024 16:01 Uhr Am Donnerstag ist der Polizei eine SA-Parole an einem Treppenaufgang nahe einer Synagoge in Oldenburg gemeldet worden. Erst im April ist ein Brandanschlag auf die gleiche Synagoge verübt worden.

Der Staatsschutz hat nun einen Zusammenhang der Taten geprüft. Es sei nicht auszuschließen, dass die Taten zusammenhängen, sagte ein Sprecher der Polizei Oldenburg gegenüber NDR Niedersachsen. Es könnte sich demnach aber auch um einen Trittbrettfahrer handeln. Der Brandanschlag ist dem Polizeisprecher zufolge aber eine ganz andere Dimension gewesen.

Videos 1 Min Polizei fahndet nach Verdächtigem nach Anschlag auf Synagoge Der unbekannte Mann soll Anfang April einen Brandsatz auf die Tür des Gebäudes in Oldenburg geworfen haben. (06.05.2024) 1 Min

Brandanschlag und SA-Parole

Am 5. April ist von Unbekannten ein Brandsatz auf die Tür der Synagoge geworfen worden. Ein Hausmeister-Team eines benachbarten Kulturzentrums hatte den Brand entdeckt und gelöscht. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Daher würden letzte Spuren nun auch chemisch untersucht, heißt es von der Polizei. Am Donnerstag wurde den Ermittlern dann eine Nazi-Parole an einem benachbarten Treppenaufgang der Synagoge gemeldet. Die Losung der Sturmabteilung SA "Alles für Deutschland" wurde den Angaben zufolge mit einem dicken Permanentmarker auf eine Treppe geschrieben. Die Parole ist heute verboten. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Weitere Informationen Ministerpräsident besucht Synagoge nach Brandanschlag Stephan Weil (SPD) äußerte seine Bestürzung und sicherte Unterstützung für jüdische Gemeinden in Niedersachsen zu. (12.04.2024) mehr Brandanschlag auf Synagoge: Hunderte demonstrieren Solidarität Aufgerufen zu der Aktion hatte ein Bündnis gegen Antisemitismus. Zwischen 400 und 500 Menschen zählte die Polizei in Oldenburg. (07.04.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.07.2024 | 15:00 Uhr