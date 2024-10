Anschlag auf Synagoge ein halbes Jahr her: Täter nicht gefasst Stand: 04.10.2024 20:12 Uhr Am Samstag ist der Anschlag auf eine Synagoge in Oldenburg ein halbes Jahr her. Der Täter ist noch auf freiem Fuß. Die Polizei suchte monatelang mit Fotos nach dem Verdächtigen - bisher ohne Erfolg.

Die Fotos zeigen deutlich wie der mutmaßliche Täter in Delmenhorst aus der Nordwestbahn steigt. Danach verliert sich die Spur des jungen Mannes. Auf die Ergreifung des Täters setzte der Polizeipräsident 5.000 Euro Belohnung aus. Die Polizei will die letzten Hinweise jetzt noch abarbeiten und dann die Sonderermittlungsgruppe auflösen. Gottesdienste und andere Zusammenkünfte der jüdischen Gemeinde werden nach wie vor von der Polizei geschützt.

Brandsatz auf Synagogen-Tür geworfen

Am 5. April hatte ein Unbekannter einen Brandsatz gegen eine Tür der Synagoge geworfen. Das Hausmeister-Team eines benachbarten Kulturzentrums entdeckte das Feuer und löschte es. Verletzt wurde niemand. Über das Motiv für den Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg kann derzeit nur spekuliert werden. Ob er mit dem Nahost-Konflikt zusammenhängt, ist unklar. Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat seit dem Angriff der Hamas auf Israel, am 7. Oktober 2023, stark zugenommen.

