Stand: 01.08.2024 14:26 Uhr Nach Brandanschlag auf Synagoge: Spezialisten vermessen Tatort

Knapp vier Monate nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge haben Spezialermittler den Tatort am Donnerstag erneut vermessen. Die Spezialisten sollen dabei helfen, die Größe des Täters zu ermitteln, heißt es von der Polizei. Das Verfahren sei sehr aufwendig und werde nicht bei jedem Delikt angewendet, so ein Polizeisprecher. Es soll den Ermittlern dabei helfen, den Kreis der möglichen Verdächtigen einzuschränken. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Täter oder einer Täterin, der oder die am 5. April einen Brandsatz auf die Oldenburger Synagoge geworfen hat. Bei dem Anschlag wurde die Tür der Synagoge beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, ist laut Polizei eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Weitere Informationen Brandanschlag auf Synagoge: Hunderte demonstrieren Solidarität Aufgerufen zu der Aktion hatte ein Bündnis gegen Antisemitismus. Zwischen 400 und 500 Menschen zählte die Polizei in Oldenburg. (07.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min