Stand: 12.11.2021 20:31 Uhr Brand in Transportfirma: Ex-Mitarbeiter in Untersuchungshaft

Nach einem Brand in einer Transportfirma in Vechta hat die Polizei einen früheren Mitarbeiter festgenommen. Der 21-Jährige sei dringend tatverdächtig, teilten die Ermittler mit. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Anfang November das Feuer in der Firma gelegt zu haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug der Täter die Scheibe der Eingangstür ein, verteilte eine brennbare Flüssigkeit und zündete diese an. Ein Imbiss-Betreiber konnte das Feuer löschen.

