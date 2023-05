Brand in Lunestedt: Garage, Tischlerei und Haus stehen in Flammen Stand: 04.05.2023 08:49 Uhr Ein Großfeuer hat in Lunestedt (Landkreis Cuxhaven) mehrere Gebäude einer Tischlerei zerstört. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Feuerwehr war am Mittwochabend zunächst wegen eines Garagenbrands alarmiert worden, wie Beverstedts Gemeindebrandmeister Ralf Meyer sagte. Bei der Anfahrt sei eine große Rauchsäule zu sehen und klar gewesen, dass weitere Unterstützung beim Löschen nötig sei. In der Garage hätten neben mehreren Fahrzeugen Gasflaschen und weiteres brennbares Material gestanden. Die Flammen hätten schnell auf die nahe gelegene Tischlerei übergegriffen und dann auf das Wohnhaus. Letztlich seien fünf Gebäude, darunter auch Lagerhallen der Tischlerei, ausgebrannt beziehungsweise beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Verletzt worden sei niemand.

Feuerwehr über Nacht in Lunestedt im Einsatz

Die Löscharbeiten zogen sich demnach durch die Nacht bis in die Morgenstunden. Es seien mehr als 120 Einsatzkräfte aus acht Feuerwehren in Lunestedt im Einsatz gewesen. Zudem habe eine Drohnengruppe das Team unterstützt. Die Arbeiten waren Gemeindebrandmeister Meyer zufolge schwierig, da es mehrere Einsatzpunkte gegeben habe und das Löschwasser über mehrere Hundert Meter zum Brandort geleitet werden musste.

Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven gesperrt

Wegen des Brandes stoppte die Bahn in der Nacht den Verkehr zwischen Bremen und Bremerhaven. Zum einen sei wegen des starken Rauchs die Sicht zu schlecht gewesen, sagte Gemeindebrandmeister Meyer. Zum anderen hätten Gasflaschen explodieren und in Richtung der Gleise geschleudert werden können.

Ermittler suchen Ursache für Großbrand

Zur Brandursache konnte die Polizei am Donnerstag zunächst nichts sagen. Die Ruinen müssten abkühlen, bevor Ermittler sie betreten können. Mit Ergebnissen sei vermutlich in mehreren Wochen zu rechnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.05.2023 | 07:30 Uhr