Stand: 10.03.2021 10:02 Uhr Brand in Gartenlaube: Katzen retten drei Menschen

Mehrere Katzen haben in Bremerhaven drei Menschen vor einem Feuer gewarnt. Der Brand war in der Nacht zu Mittwoch in einer Gartenlaube ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers jaulten und fauchten die Katzen so laut, dass die drei Personen wach wurden, die in der Laube geschlafen hatten. Menschen und Tiere konnten sich danach den Angaben zufolge noch rechtzeitig ins Freie retten, bevor die Flammen den Ausgang versperrten.

Feuerwehr verhindert komplettes Abbrennen der Laube

Das Feuer war im Eingangsbereich der Laube entstanden und breitete sich von dort in das Dach aus, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die 16 Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass die Laube komplett abbrennt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

