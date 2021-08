Stand: 21.08.2021 12:45 Uhr Brand in Ganderkesee verursacht rund 120.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Nacht zu Sonnabend ist in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ein Schaden von rund 120.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer kurz nach Mitternacht in einem Anbau ausgebrochen, der als Werkstatt genutzt wird. Dabei wurde unter anderem ein wertvolles Motorrad zerstört. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten verhindern, dass die Flammen auch auf das Wohnhaus übergriffen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt.

