Stand: 22.04.2020 07:42 Uhr

Brand im Südlohner Moor: Löscharbeiten gehen weiter

Die Feuerwehr setzt die Löscharbeiten im Südlohner Moor und Aschener Moor fort. Wie der Sprecher der Feuerwehr Lohne, Christian Tombrägel, am Mittwochmorgen sagte, kümmern sich die Einsatzkräfte erneut um mehrere Glutnester. Es handele sich noch um eine Fläche von drei bis vier Hektar. Auch ein Löschhubschrauber soll wieder zum Einsatz kommen. Am Dienstagabend hatten die rund 200 Einsatzkräfte den Moorbrand unter Kontrolle gebracht. Mit der Hilfe von Luftbildaufnahmen hatte man eine Fläche von 55 Hektar gemessen, die von dem Feuer betroffen gewesen sei, sagte Tombräge. "Die Schwierigkeit ist, dass das Gelände sehr unwegsam ist und wir nur zu Fuß zu den Glutnestern kommen", so Tombrägel. Auch mit geländegängigen Fahrzeugen komme man nur so weit, wie es die Wege zuließen.

Erschwerte Löscharbeiten im Südlohner Moor Hallo Niedersachsen - 21.04.2020 19:30 Uhr Die Feuerwehr kämpft im Südlohner Moor gegen einen Flächenbrand auf inzwischen 35 Hektar. Immer wieder facht der starke Ostwind das Feuer an.







Moorbrände sind tückisch

Das Feuer frisst sich laut Feuerwehr tief durch den Moorboden und kommt an Stellen ans Licht, wo die Einsatzkräfte es gar nicht erwarteten. Das mache den Einsatz schwierig und langwierig. Ein weiteres Problem: Moorbrände ziehen sich in den Abend- und Nachtstunden zurück. Niedrigere Temperaturen und die Feuchte durch den Tau sorgten dafür, dass sich der Brand "schlafen" lege, erläuterte Tombrägel. Mit der aufgehenden Sonne, zunehmender Wärme und Wind lodern die Flammen dann wieder auf.

Moorbrand in Aschendorf vollständig gelöscht

Bereits am Sonnabend war im Naturschutzgebiet Aschendorf bei Papenburg (Landkreis Emsland) ein Moorbrand ausgebrochen, der sich auf 30 Hektar ausgebreitet hatte. Dieser Brand war am Montag kurzzeitig wieder aufgeflammt, gilt inzwischen aber als vollständig gelöscht. Hier hat die Feuerwehr die Brandwache mittlerweile abgezogen.

