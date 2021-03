Stand: 05.03.2021 06:53 Uhr Brand auf Recyclinghof: Polizei vermutet Selbstentzündung

Auf einem Recyclinghof in Oldenburg hat am Donnerstag ein Brand für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Rund 30 Tonnen Müll hatten sich vermutlich selbst entzündet, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zeitweise entwickelte sich starker Rauch, der aber frei von gefährlichen Schadstoffen war. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

VIDEO: Oldenburg: Rund 30 Tonnen Müll in Brand geraten (1 Min)

