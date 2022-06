Stand: 07.06.2022 17:41 Uhr Brand: Kind rettet sich mit Sprung aus Fenster vor Rauchgasen

Am Dienstagmittag hat ein Rauchmelder einem Kind in der Ortschaft Moordorf (Landkreis Aurich) vermutlich das Leben gerettet. Die Melder in dem Einfamilienhaus hatten gegen 12.10 Uhr ausgelöst, als sich das Kind allein dort aufhielt. Es entdeckte, dass das Gebäude größtenteils verraucht war und flüchtete sich in das Kinderzimmer. Von dort aus rief es die Eltern auf dem Mobiltelefon an, die die Feuerwehr alarmierten. Als die Retter am Brandort eintrafen, hatte sich das Kind mit einem Sprung aus dem Kinderzimmerfenster vor den Rauchgasen auf einen angrenzenden Carport gerettet. Der Vater holte das Kind mit einer Leiter von dem Dach. Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand zügig löschen. Das Gebäude ist mit Ruß kontaminiert und derzeit nicht bewohnbar. Es waren rund 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Rotem Kreuz im Einsatz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

